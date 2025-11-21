Ричмонд
Экспертиза подтвердила вменяемость осужденного за убийство Талькова

Продюсер Шляфман находится в международном розыске.

Источник: Аргументы и факты

Психиатрическая экспертиза подтвердила вменяемость продюсера Валерия Шляфмана, заочно приговоренного к 13 годам колонии общего режима за убийство в 1991 году певца Игоря Талькова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела, оказавшиеся в распоряжении агентства.

«Оснований сомневаться во вменяемости Шляфмана с учетом заключения комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы не имелось», — следует из документов.

Шляфман с 1992 года проживает в Израиле. В январе 2022 года он был заочно арестован в России. В настоящее время продюсер находится в международном розыске.

Приговор Шляфману был вынесен 23 апреля 2025 года Петроградским районным судом Петербурга. Суд признал продюсера виновным в покушении на убийство и умышленном убийстве.

Тальков был убит 6 октября 1991 года во Дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. В суде доказано, что Шляфман в ходе ссоры хотел застрелить Игоря Малахова, который был концертным директором певицы Азизы. Малахову в момент выстрела удалось увернуться. Пуля попала в участвовавшего в конфликте Талькова, который был смертельно ранен.