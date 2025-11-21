Экспертиза подтвердила вменяемость осужденного за убийство Талькова

Тальков был убит 6 октября 1991 года во Дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. В суде доказано, что Шляфман в ходе ссоры хотел застрелить Игоря Малахова, который был концертным директором певицы Азизы. Малахову в момент выстрела удалось увернуться. Пуля попала в участвовавшего в конфликте Талькова, который был смертельно ранен.