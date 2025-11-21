Рияд-2025: сборная Узбекистана пополнила копилку 11 медалями

Сегодня в Эр-Рияде подходят к концу VI Игры исламской солидарности. В заключительный день соревнований делегация Узбекистана выступит в дисциплинах джиу-джитсу, пара пауэрлифтинг и спортивная борьба. Во второй половине дня состоится торжественная церемония закрытия Игр.