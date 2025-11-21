В Красноярском крае отремонтировали три моста за 104 млн рублей

В Красноярском крае отремонтировали три моста. Об этом сообщили в краевом Управлении автодорог.
Завершены восстановительные работы на мостах через реку Талый на дороге Канск — Абан — Богучаны, реку Куруп в направлении Нижний Ингаш — Стретенка — Поскотино и реку Джебь на трассе Саяны.
Все эти мосты требовали серьезного ремонта — у них были деформированы пролетные строения, поврежден асфальт, разрушались опоры.
Общая длина отремонтированных мостов превысила 121 метр. На работы было выделено 103,9 млн рублей.
«Подрядчики укрепили опоры, заменили изношенные элементы пролетных строений, обновили покрытие и установили новые барьерные ограждения», — сообщил заместитель руководителя Управления автодорог по краю Евгений Михалев.
Ранее сообщалось о том, что на севере Красноярского края за миллиард рублей отремонтируют аэропорт.