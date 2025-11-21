Известный общественник Сергей Смоленцев скончался в Хабаровском крае

На 71-м году жизни скончался Сергей Константинович Смоленцев, известный хабаровский общественник и руководитель. Более 15 лет он посвятил развитию местного самоуправления в регионе, занимая пост исполнительного директора Ассоциации «Совет муниципальных образований Хабаровского края». Последние семь лет он также возглавлял региональный Союз работодателей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Коллеги и все, кто его знал, запомнили Сергея Константиновича как человека исключительной порядочности, доброты и отзывчивости. Он всегда был готов прийти на помощь и пользовался заслуженным авторитетом и глубоким уважением в профессиональной среде.
Выражаются искренние соболезнования родным и близким покойного. Светлая память о Сергее Константиновиче навсегда останется в сердцах тех, с кем он работал и общался.
Прощание с Сергеем Смоленцевым состоится во вторник, 25 ноября, в Хабаровске. Церемония пройдет в ритуальном зале по адресу ул. Карла Маркса, 168, начало в 15:00.