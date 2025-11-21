Ричмонд
Рост цен заставил Трампа отменить пошлины на бразильские товары

Reuters: Трамп отменил 40% пошлины на кофе, говядину и фрукты из Бразилии.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп подписал указ об отмене ввозных пошлин на ряд товаров из Бразилии. Соответствующую информацию распространило агентство Reuters.

Американский лидер вывел из-под действия 40% тарифов ключевые виды сельскохозяйственной продукции из страны: кофе, говядину и фрукты. Ранее аналогичные меры были приняты в отношении поставок из Аргентины, Эквадора, Гватемалы и Сальвадора. Причиной такого шага стал значительный рост цен на товары внутри США.

По данным осведомлённых источников, после введения пошлин стоимость кофе на американском рынке взлетела на 40%. Это ударило по потребителям и немедленно отразилась на рейтинге одобрения Трампа, который опустился до самой низкой отметки с момента начала его второго президентского срока.

Согласно тексту указа, отмена тарифов на бразильские товары действует с 13 ноября. Более того, документ предполагает, что импортёры могут потребовать возврата сумм, уже уплаченных в виде пошлин за период действия ограничений.

Ранее KP.RU писал, что не все так гладко может пройти для Америки из-за пошлин, которые постоянно вводит Дональд Трамп. Многие эксперты считают, что такие меры способны усилить социальное неравенство в республике.

