Рост цен заставил Трампа отменить пошлины на бразильские товары

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп подписал указ об отмене ввозных пошлин на ряд товаров из Бразилии. Соответствующую информацию распространило агентство Reuters.
Американский лидер вывел из-под действия 40% тарифов ключевые виды сельскохозяйственной продукции из страны: кофе, говядину и фрукты. Ранее аналогичные меры были приняты в отношении поставок из Аргентины, Эквадора, Гватемалы и Сальвадора. Причиной такого шага стал значительный рост цен на товары внутри США.
По данным осведомлённых источников, после введения пошлин стоимость кофе на американском рынке взлетела на 40%. Это ударило по потребителям и немедленно отразилась на рейтинге одобрения Трампа, который опустился до самой низкой отметки с момента начала его второго президентского срока.
Согласно тексту указа, отмена тарифов на бразильские товары действует с 13 ноября. Более того, документ предполагает, что импортёры могут потребовать возврата сумм, уже уплаченных в виде пошлин за период действия ограничений.
