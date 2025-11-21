Рост цен заставил Трампа отменить пошлины на бразильские товары

По данным осведомлённых источников, после введения пошлин стоимость кофе на американском рынке взлетела на 40%. Это ударило по потребителям и немедленно отразилась на рейтинге одобрения Трампа, который опустился до самой низкой отметки с момента начала его второго президентского срока.