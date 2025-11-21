Ричмонд
Выдра Василек поселилась в зоопарке Екатеринбурга

В екатеринбургском зоопарке появился новый питомец. Коллекцию пополнил самец азиатской бескоготной выдры по имени Василек, рассказали в пресс-службе зверинца.

Источник: Екатеринбургский зоопарк

«Этот очаровательный малыш прибыл к нам с целью создания семейной группы с уже существующими самками. Однако сейчас ему нужно время, чтобы подрасти и освоиться», — говорится в сообщении.

Васильку шесть месяцев, и он уже успел завоевать сердца сотрудников зоопарка своим игривым и дружелюбным характером. Сейчас он проходит период адаптации, привыкает к новому дому и изучает предложенное меню. В рационе бескоготных выдр присутствуют рыба, курица, креветки, сердечки и овощи. Василек демонстрирует отличный аппетит и с удовольствием съедает все предложенные блюда, особенно ему нравятся горбуша и куриные сердечки. Увидеть Василька можно на первом этаже павильона «Южный».