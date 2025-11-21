Ричмонд
Рейс из Петербурга в Дубай вылетел спустя 31 час задержки

45 пассажиров все это время ждали своего рейса в отеле.

Источник: Комсомольская правда

Самолет дубайской авиакомпании, который должен был вылететь из петербургского аэропорта Пулково в ОАЭ 20 ноября в 00:25, отправился только утром 21 ноября. Задержка составила 31 час.

— Вылет состоялся сегодня утром в 7:49. Причиной длительной задержки стали технические неисправности лайнера, — сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Из 126 пассажиров рейса 45 человек авиакомпания разместила в гостинице на время ожидания. Остальные пассажиры предпочли дожидаться вылета дома. Представители авиакомпании обеспечили питание для тех, кто остался в аэропорту.

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров и выполнения авиакомпанией своих обязательств. Пассажирам, чьи права были нарушены, положена компенсация согласно российскому законодательству и правилам авиаперевозчика.