Автобус № 40 по часу вынуждены ждать на остановках хабаровчане

«Ни утром на работу ни уехать, ни вечером с работы. Простоишь минут 30−40 и приходится добираться на перекладных автобусах», «Месяц назад минут 40−50 простоял в надежде на автобус, думал, уже маршрут отменили», — пишут хабаровчане.
В мэрии отметили, что на маршруте действительно есть недовыпуск. Связан он с нехваткой водителей и техническими неисправностями.
«На маршруте № 40 недовыпуск автобусов из-за возникающих технических неисправностей и нехватки водителей. За неисполнение расписания в рамках муниципального контроля руководителю ООО “АТП Владивосток” вынесены предостережения. Информация о невыполнении расписания направлена в прокуратуру Хабаровского края для принятия мер воздействия в отношении перевозчика», — сообщили в администрации Хабаровска.