Хабаровчан предупредили об опасности бесконтрольного приёма антибиотиков

Медицинское сообщество и специалисты Роспотребнадзора отмечают, что инфекционные заболевания стало сложнее лечить из-за снижения эффективности антибиотиков. Устойчивость к этим препаратам, а также дезинфицирующим средствам вырабатывается, в том числе, и из-за неправильного их применения, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Антибиотики — антимикробные препараты, созданные для борьбы с бактериями. Бесконтрольный прием таких препаратов, а также их избыточное назначение врачами или прием без назначения врача приводят к тому, что лекарства становятся неэффективными. Микробы становятся резистентными к антибиотикам — не погибают при их применении.
— Устойчивость к антибиотикам ставит под угрозу достижения современной медицины. В отсутствие эффективных препаратов для профилактики и лечения инфекций возрастает риск трансплантации органов, химиотерапии и хирургических операций. В значительной степени данную проблему усугубляет возможность приобрести антибиотики без рецепта врача, а также тот факт, что антибиотики часто назначаются врачами и ветеринарами избыточно и сверх меры. Антибиотики «назначать» самим себе при острых респираторных вирусных инфекциях бессмысленно и опасно для здоровья, — отметили в Роспотребнадзоре.
Чтобы предотвратить распространение устойчивых микробов, эксперты рекомендуют принимать антибиотики только по назначению врача, а не «для подстраховки» в процессе самолечения; не настаивать на назначении антибиотиков, если врач не видит в этом необходимости; неукоснительно соблюдать рекомендации врача при использовании антибиотиков: кратность, дозу, длительность приема; не передавать свои антибиотики для лечения другим людям; использовать дезинфицирующие средства только в случае их необходимости в соответствии с рекомендациями специалистов.