Хабаровчан предупредили об опасности бесконтрольного приёма антибиотиков

— Устойчивость к антибиотикам ставит под угрозу достижения современной медицины. В отсутствие эффективных препаратов для профилактики и лечения инфекций возрастает риск трансплантации органов, химиотерапии и хирургических операций. В значительной степени данную проблему усугубляет возможность приобрести антибиотики без рецепта врача, а также тот факт, что антибиотики часто назначаются врачами и ветеринарами избыточно и сверх меры. Антибиотики «назначать» самим себе при острых респираторных вирусных инфекциях бессмысленно и опасно для здоровья, — отметили в Роспотребнадзоре.