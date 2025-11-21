В Москве в пятницу ожидаются снег и ледяные дожди

«Сегодня характер погоды в столичном регионе будет определяться влиянием теплого атмосферного фронта с запада. Погода в такой ситуации ожидается облачная. Пройдет небольшой снег, местами переходящий в мокрый снег в отдельных районах, ближе к вечеру и в дожди осадки будут переходить. В первой половине дня до полудня в отдельных районах возможны гололедные явления, то есть гололеды и ледяные дожди, но интенсивность их невелика. Максимальная температура воздуха сегодня в столице плюс 1 — плюс 3 градуса. По области — от ноля до 3 градусов тепла», — рассказал Леус.