Кофе в Иркутске растёт в цене — пора заводить домашние деревья

При этом реальные цифры показывают, что рост цен ощутим, но контролируем. По данным Quick Resto, к октябрю 2025 года средняя чашка эспрессо в российских регионах подорожала на 36%, с 108 до 147 рублей, сообщает РБК. Другие напитки — раф, латте, американо, капучино — также прибавили в цене примерно 17−18%. Цена самого зерна за год выросла примерно на 42%, однако его доля в себестоимости чашки составляет около 11%, а молока — около 9%. Дополнительное давление создаёт рост зарплат в общепите и увеличение арендных ставок, но большинство кофеен справляются с этими изменениями, сохраняя ассортимент и качество напитка.