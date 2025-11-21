Кофе в Иркутске растёт в цене — пора заводить домашние деревья

Корр. IrkutskMedia разбирается, что реально влияет на стоимость чашки и как местные кофейни адаптируются к новым условиям.
IrkutskMedia, 21 ноября. Иркутяне заметили: привычный утренний эспрессо и любимый латте стали заметно дороже. Что именно влияет на стоимость привычной чашки кофе — климатические катастрофы в Бразилии и Вьетнаме, рост логистических расходов или что-то ещё? Как на это реагируют местные кофейни и насколько подорожание реально отражается на привычном меню? Разбирается в этом редакция IrkutskMedia.
Рост цен на кофе в Иркутске — часть глобальной тенденции, которая ощущается с 2023 года. Климатические трудности в странах‑поставщиках — засуха в Бразилии, тайфуны во Вьетнаме — создают давление на мировой рынок. По информации РИА Новости, к 2025 году эксперты прогнозировали повышение цен на 20−25%. Для России эта ситуация особенно чувствительна, ведь страна полностью зависит от импорта. Весной 2025 года появились прогнозы, что цены на кофе могут вырасти до 50%, главным образом из-за сочетания климатических факторов, роста логистических расходов и дисбаланса спроса и предложения.
«В России кофе не производится, и этот продукт полностью зависит от импорта. Если говорить о медианной цене, то в 2025 году ситуация вряд ли улучшится и она может оказаться выше 20−25%», — отмечает эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.
При этом реальные цифры показывают, что рост цен ощутим, но контролируем. По данным Quick Resto, к октябрю 2025 года средняя чашка эспрессо в российских регионах подорожала на 36%, с 108 до 147 рублей, сообщает РБК. Другие напитки — раф, латте, американо, капучино — также прибавили в цене примерно 17−18%. Цена самого зерна за год выросла примерно на 42%, однако его доля в себестоимости чашки составляет около 11%, а молока — около 9%. Дополнительное давление создаёт рост зарплат в общепите и увеличение арендных ставок, но большинство кофеен справляются с этими изменениями, сохраняя ассортимент и качество напитка.
По словам представителей сети кофейн «Туттогусто», текущая ситуация на рынке формируется не только климатическими аномалиями, но и естественным циклом урожайности арабики. В компании поясняют, что 2025 год — так называемый «отдыхающий»: деревья восстанавливаются после активного плодоношения, и урожайность в такие периоды падает примерно на 20%. В Бразилии к этому добавились жара и нехватка осадков, что ещё сильнее снизило объёмы сбора.
В «Туттогусто» напоминают и о последствиях заморозков 2021 года, когда в стране погибла значительная часть кофейных деревьев — их восстановление занимает годы, и эффект до сих пор ощущается. Небольшое снижение урожая ожидается и в Колумбии.
Однако, несмотря на «неурожайный год» кофейни Иркутска отмечают, что повышение цен ощущается не критично.
«Мы пока не очень много думаем об этом, потому что фокус почти полностью захвачен нашей новой кофейней, которая расположена примерно в 14,8 тысяч км от столицы Бразилии», — комментирует ситуацию на рынке кофейня «Туттогусто».
Бариста сети кофейн Mind Coffee Андрей Кожевников отмечает, что даже несмотря на рост цен на сырье — раньше килограмм зерна стоил около 800−900 рублей, сейчас — примерно 2 тысячи — цена остается вполне стабильной, тем более, что кофейня работает на качество, а не на количество, и клиенты это понимают.
«Раньше могли заметить, что кофе подорожал, и уйти. Сейчас таких случаев почти нет. Люди приходят не только за чашкой напитка, а за атмосферой, сервисом и общением», — подчеркивает Андрей.
Рост цен на сырьё стимулирует кофейни искать новые решения, например, если цена на бразильское зерно сильно поднимается, тогда кофейни могут использовать зерна из Эфиопии, Кении, Гватемалы, Перу и прочих стран импортеров. По словам эксперта, для клиента это почти незаметно, а качество чашки остаётся на высоком уровне. Кроме того, заведения предлагают альтернативные методы заваривания — фильтр, аэропресс, воронку.
«Это не просто визуально красиво, но и даёт возможность попробовать новый вкус, который отличается от привычного эспрессо или латте. Иногда это даже интереснее, чем стандартные напитки», — объясняет бариста.
В кофейне «Туттогусто» отметили, что многие обжарщики и массовые производители могут начать добавлять больше робусты в свои смеси и продукты, потому что она все еще ощутимо дешевле.
«По некоторым прогнозам, есть вероятность что цена робусты немного снизится в следующем году, если не будет таких острых проблем с арабикой (за последние годы сильно вырос спрос и цена робусты удвоилась), но как мы знаем по опыту, чаще всего “несмотря на падение цены на нефть, цену на бензин удается удержать”. Хочется похвалить иркутских обжарщиков, они пока справляются неплохо и цены повышают минимально. Надеемся они продолжат в том же духе», — подчеркнули в «Туттогусто».
Представители сети отмечают, что в перспективе активно работают с гибридами робусты, которые растут в более высокогорных районах, где обычно выращивают арабику, и сохраняют часть её вкусовых качеств, не теряя устойчивости к неблагоприятным факторам. По их мнению, именно это направление может в будущем стать приоритетным и дать «неубиваемое» зерно.
С другой стороны, если возникают проблемы с логистикой, со сложными климатическими условиями в странах-поставщиках, почему бы не выращивать кофе в России, особенно сейчас, когда активно идет тренд на импортозамещение. Как отмечает бариста кофейни Mind Cofee, к сожалению, при российском климате в промышленных масштабах это невозможно.
«Дома, конечно, можно попытаться вырастить небольшое деревце, но для качественного кофе нужна стабильная температура, определённая влажность и высота над уровнем моря. Если даже выращивать кофе в теплицах, с одного дерева удастся получить всего около 1−1,5 кг обжаренного зерна. Для коммерческого производства этого явно недостаточно», — рассказал Андрей.
Что касается реакции потребителей на рост цен, бариста отметил, что не заметил перехода клиентов на более дешёвые напитки. По его словам, кофе остаётся одним из самых популярных напитков, и люди готовы платить за качество. Он подчеркнул, что небольшое повышение цен оправдано ростом стоимости сырья и расходов на содержание кофейни, при этом новые посетители продолжают приходить и пробовать напитки, так что спрос остаётся стабильным.
В целом, по словам бариста, ситуация управляемая.
«Рост цен — это не конец, а возможность попробовать что-то новое. Если меняются цены на определённое зерно, мы подбираем альтернативу, вводим новые купажи, пробуем разные методы заваривания. И мы знаем, что клиенты это ценят», — комментирует Андрей.
В компании «Никовенд» также отмечают, что кофе остаётся частью повседневной жизни и культуры потребления.
«Несмотря на рост цен, культура потребления в России только укрепляется. Кофейное сообщество создаёт решения, которые помогают обеспечить доступ к хорошим напиткам даже при увеличении стоимости сырья», — говорится в комментарии компании.
К слову, есть и оптимистичные прогнозы. По информации РБК, эксперты прогнозируют, что к концу 2025 года рост цен замедлится, а некоторые сорта арабики могут даже подешеветь. Для иркутских кофеен это значит сохранение стабильной стоимости чашки и качества напитка, а для жителей города — возможность наслаждаться любимым кофе без существенных потерь бюджета. Так что выращивать кофейные деревья у себя на подоконнике пока что рано, лучше вместо этого сходить в вашу любимую кофейню и насладиться вкусным и ароматным напитком в приятной обстановке.