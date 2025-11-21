Ричмонд
Владимир Зеленский назвал коррупцию нормальным явлением

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что коррупция встречается везде и является нормальным явлением. Его слова передает «Политика страны».

— Качают сейчас скандал россияне, да и немного американцы присоединились. Но мы знаем, кто это делает внутри, уже расследуем это — кто работает над этим и дает американцам ложную информацию, — подчеркнул Зеленский, его слова цитирует Lenta.ru.

Утром 18 ноября в СМИ появилась информация о том, что окружение Владимира Зеленского требует снять Андрея Ермака с должности главы администрации на фоне коррупционного скандала в Украине.

Фракция экс-президента Украины Петра Порошенко* «Европейская солидарность» заблокировала трибуну Верховной рады, требуя отставки всего правительства, а не только двух министров.

При этом американские журналисты утверждают, что Зеленский был в курсе коррупционных схем в стране и лично их одобрял. При этом инсайдеры уточнили, что глава киевского режима является лишь «частью проблемы»: по мнению источников, отмывание денег началось еще в 2022 году — тогда этому пытались помешать.

*Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.