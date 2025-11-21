В Ростове силовики провели вечерний рейд по увеселительным местам

В Ростове силовики провели рейд по увеселительным местам. Об этом в четверг, 20 ноября, сообщили в Главном управлении МВД по Донскому региону.
— Оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок» прошло в Кировском районе города. Его цель — обеспечение общественной безопасности и выявление нарушений миграционного законодательства, — прокомментировали в донском главке.
Сотрудники полиции проверили более 250 человек. Отдельный батальон ДПС ГАИ проконтролировал около 40 автомобилей. В результате рейда выявлено восемь административных правонарушений в сфере дорожного движения.
Полицейские также напомнили посетителям мест массового отдыха о способах защиты от кибермошенников.
