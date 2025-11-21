Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Путинский автобан» полностью закрыли под Екатеринбургом

На 311-м километре Пермского тракта возле Ревды (Свердловская область) утром 21 ноября полностью перекрыли движение. Ограничения связаны с дорожными работами на участке, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

Движение закрыли в сторону Екатеринбурга.

На 311-м километре Пермского тракта возле Ревды (Свердловская область) утром 21 ноября полностью перекрыли движение. Ограничения связаны с дорожными работами на участке, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! На 311-м километре автодороги Р-242 на проезжей части производятся дорожные работы! Движение перекрыто полностью в направлении Екатеринбурга», — пояснили дорожники.

Водителей призвали быть бдительными, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Уточнить информацию о состоянии участка можно по телефону: 8−800−200−63−06.