«Путинский автобан» полностью закрыли под Екатеринбургом

Движение закрыли в сторону Екатеринбурга.
На 311-м километре Пермского тракта возле Ревды (Свердловская область) утром 21 ноября полностью перекрыли движение. Ограничения связаны с дорожными работами на участке, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! На 311-м километре автодороги Р-242 на проезжей части производятся дорожные работы! Движение перекрыто полностью в направлении Екатеринбурга», — пояснили дорожники.
Водителей призвали быть бдительными, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Уточнить информацию о состоянии участка можно по телефону: 8−800−200−63−06.