Конкурс «Мисс Вселенная» завершен: кто получил заветную корону

«Мисс Вселенной» стала участница из Мексики Фатима Бош Фернандес.

Источник: Комсомольская правда

Новой «Мисс Вселенной» стала представительница Мексики Фатима Бош Фернандес. Финал 74-го международного конкурса красоты состоялся в Бангкоке, а информацию о результатах огласили ведущие прямой трансляции.

Второе место в престижном соревновании заняла Вина Павина Сингх из Таиланда. Бронзу же завоевала венесуэлка Стефани Адриана Абасали Нассер.

Россию на конкурсе представляла Анастасия Венза. Она успешно выступила и прошла в финал в числе 30 девушек. Мероприятие проходило в бангкокском Центре выставок и конгрессов IMPACT.

Перед финалом произошел неприятный инцидент с участницей от Ямайки, доктором Габриэль Генри. По данным издания Daily Mail, она получила травмы после падения со сцены во время предварительного тура. Как сообщает организация, девушку экстренно доставили в больницу. К счастью, врачи исключили угрозу для ее жизни.