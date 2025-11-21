Конкурс «Мисс Вселенная» завершен: кто получил заветную корону

Новой «Мисс Вселенной» стала представительница Мексики Фатима Бош Фернандес. Финал 74-го международного конкурса красоты состоялся в Бангкоке, а информацию о результатах огласили ведущие прямой трансляции.
Второе место в престижном соревновании заняла Вина Павина Сингх из Таиланда. Бронзу же завоевала венесуэлка Стефани Адриана Абасали Нассер.
Россию на конкурсе представляла Анастасия Венза. Она успешно выступила и прошла в финал в числе 30 девушек. Мероприятие проходило в бангкокском Центре выставок и конгрессов IMPACT.
Перед финалом произошел неприятный инцидент с участницей от Ямайки, доктором Габриэль Генри. По данным издания Daily Mail, она получила травмы после падения со сцены во время предварительного тура. Как сообщает организация, девушку экстренно доставили в больницу. К счастью, врачи исключили угрозу для ее жизни.