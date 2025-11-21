Нижегородцам рассказали, что приводит к разрушению арки Чкаловской лестницы

В управлении делами облправительства напомнили, что установка предупреждающих дорожных знаков в 2021—2024 годах не решила проблему проезда грузового транспорта через арку. В августе 2025-го оно инициировало согласование схемы размещения габаритных ворот с ЦОДД и мэрией. Сейчас ЦОДД завершает работу по разработке новой схемы организации дорожного движения на данном участке Нижневолжской набережной. Еще в ответе на запрос НИА говорится, что ремонт фасадного штукатурного покрытия лестницы выполнялся в 2021 году компанией ООО «Фрегат», и его гарантийный срок не истек. На основе гарантийных обязательств подрядчик должен устранить выявленные дефекты и принять меры, чтобы подобные обрушения не повторялись. Техническое состояние арки остается под контролем специалистов ГБУ НО «Нижегородский кремль».