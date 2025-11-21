В Казани дворникам предлагают самую большую зарплату в ПФО

Зафиксирован значительный рост заработных плат дворников в Приволжском федеральном округе (ПФО). По данным за третий квартал 2025 года, Казань демонстрирует наибольший прирост — средняя зарплата специалистов по уборке придомовых территорий достигла 44,4 тысячи рублей, что на 35% выше показателей прошлого года. Соответствующее исследование провел сервис «Авито Работа».
Эксперты связывают повышение с дополнительными выплатами за вечерние смены и сезонным увеличением объема работ. В Самаре зарплата дворников выросла до 42,2 тысячи рублей (плюс 19%), в Уфе — до 37 тысяч рублей (плюс 21%), в Перми — до 35,3 тысячи рублей (плюс 6%).
Диапазон оплаты труда по всему округу составляет от 35 до 44 тысяч рублей в месяц. На размер заработка влияют график работы, продолжительность смен и площадь обслуживаемой территории. Традиционно осенне-зимний период характеризуется повышением ставок в связи с увеличением нагрузки и необходимостью уборки снега.
Напомним, в Татарстане в ИT-сфере зарплаты перевалили за 140 тысяч рублей. Все чаще стали встречаться вакансии с обещанным доходом до 200 тысяч рублей в месяц.