В Кургане из-за аварии временно перекроют участок на улице Гоголя. Карта

В Кургане будет временно закроют движение автотранспорта на участке улицы Гоголя в связи с аварией на водопроводе. Ограничения начнут действовать с 24 ноября и продлятся до 7 декабря. Закрыт будет участок от улицы 1-я Заводская до дома № 88-а по улице Гоголя. Об этом сообщает компания «Водный Союз».