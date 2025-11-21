В Кургане из-за аварии временно перекроют участок на улице Гоголя. Карта

Работы на аварийном участке начнутся 24 ноября.
В Кургане будет временно закроют движение автотранспорта на участке улицы Гоголя в связи с аварией на водопроводе. Ограничения начнут действовать с 24 ноября и продлятся до 7 декабря. Закрыт будет участок от улицы 1-я Заводская до дома № 88-а по улице Гоголя. Об этом сообщает компания «Водный Союз».
Авария произошла на сетях водопровода диаметром 300 мм. «Бригады “Водного Союза” приступят к выполнению работ с 09:00 часов 24 ноября, а окончание работ с восстановлением благоустройства в “зимнем варианте” запланировано на 7 декабря», — информирует компания. Место аварии будет огорожено.
Водителей просят учитывать изменения в дорожной обстановке при планировании маршрутов. Компания приносит извинения за доставленные неудобства.