В Уфе продлили ограничение движения транспорта на Невского

В Уфе продлено частичное ограничение движения автотранспорта на пересечении улиц Александра Невского и Кольцевой.

Источник: Башинформ

Это связано с проведением дорожных работ.

По информации пресс-службы мэрии, полосы проезжей части будут также перекрываться 22 и 24 ноября с 9.00 до 20.00.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в Уфе ограничат движение на Пархоменко, Зорге и Бикбаева.