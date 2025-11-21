В Уфе продлили ограничение движения транспорта на Невского

Это связано с проведением дорожных работ.
По информации пресс-службы мэрии, полосы проезжей части будут также перекрываться 22 и 24 ноября с 9.00 до 20.00.
Ранее «Башинформ» сообщал, что в Уфе ограничат движение на Пархоменко, Зорге и Бикбаева.
