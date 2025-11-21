На Урале в магнезитовой шахте снизили концентрацию сероводорода

Для города Сатки в Челябинской области это большое событие: территория известна огромным карьером, где больше сотни лет ведется добыча магнезита, который используется как сырье при создании огнеупоров. Последние широко применяются в черной и цветной металлургии, цементной, стекольной и химической отраслях. Когда ресурсы разреза себя исчерпали, пришло время вести подземные работы. Газ обнаружили в забое главного откаточного штрека, а затем и в тупиковых на разных горизонтах. Одновременно из трещин горного массива начала изливаться вода, насыщенная газами. Самый опасный из них — сероводород.