На Урале в магнезитовой шахте снизили концентрацию сероводорода

Для города Сатки в Челябинской области это большое событие: территория известна огромным карьером, где больше сотни лет ведется добыча магнезита, который используется как сырье при создании огнеупоров. Последние широко применяются в черной и цветной металлургии, цементной, стекольной и химической отраслях. Когда ресурсы разреза себя исчерпали, пришло время вести подземные работы. Газ обнаружили в забое главного откаточного штрека, а затем и в тупиковых на разных горизонтах. Одновременно из трещин горного массива начала изливаться вода, насыщенная газами. Самый опасный из них — сероводород.
— Он «выедает» глаза, портит технику. В шахту бригады спускались исключительно в респираторах и специальных средствах индивидуальной защиты. Оборудование и машины нуждались в специальной защитной краске и фильтрах, чтобы не допустить воспламенения, — рассказывает доктор технических наук Вадим Минин.
Первые случаи выделения сероводорода были зарегистрированы еще в 1991 году, с тех пор в шахте действовал особый режим. Недропользователь обратился к ученым-горнякам в Екатеринбурге, им предстояло решить важную задачу — обезопасить условия работы.
Для начала установили причину образования газа: он накапливается из-за действия анаэробных сульфатредуцирующих бактерий. Затем начались поиски технологического решения. Работу курировали сразу несколько кафедр Уральского государственного горного университета (УГГУ).
— Мы занимались разведкой газоопасных участков, обустраивали вентиляцию горных выработок, снижали вероятность воспламенения газа от внешних тепловых источников, — вспоминает доцент Минин. — В 2019 году шахта перешла на новую систему очистки вод, разработанную совместно. А ключевым моментом в проекте стало обустройство отводящего канала.
Он позволил уменьшить скопление опасного вещества без применения химических окислителей и ускорить водообмен. Целый год ситуацию под землей мониторило несколько служб, ежедневно выполнялись замеры — в итоге концентрация сероводорода в забое снизилась на 64 процента.
С экспертным заключением, подготовленным в УГГУ, комбинат обратился в надзорные органы, которые сняли газовый режим. А наработками уральцев теперь смогут пользоваться недропользователи всей России.