Нацбанк раскрыл три новых стандарта борьбы с кибермошенниками в Беларуси. Подробности озвучил заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров. Об этом сообщает БелТА.
Зампредседателя отметил, что по данным 2025 года видно увеличение случаев и объема кибермошенничества и значительный рост угроз, которые связаны с кибербезопасностью, атаками на банки Беларуси.
— Однозначно можно сказать, что с точки зрения банковской инфраструктуры никаких существенных угроз нет. Все атаки были отражены, банковская система функционирует стабильно, — отметил Александр Егоров.
Он уточнил, что в пресечении случаев кибермошенничества основная роль отводится именно белорусам. Егоров заметил: если граждане не будут бдительны, то какие бы системы не выстраивались, какие бы инструменты не применялись, если человек сам отдает деньги, то с подобным справиться сложно.
Заместитель председателя обратил внимание, что в 2026 году в части кибербезопасности намерены внедрить три новых стандарта, которые окажутся обязательными:
— В части борьбы с кибермошенничеством будет применяться ряд инструментов, в том числе антифрод-системы. Также мы плотно работаем вместе с банками и криптобиржами, чтобы минимизировать объем мошенничества.
Ранее Нацбанк заявил про почти 600 кибератак на финансовые организации Беларуси в 2025.
