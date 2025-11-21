Ричмонд
Нацбанк раскрыл три новых стандарта борьбы с кибермошенниками в Беларуси

Нацбанк сказал, как будут бороться с кибермошенниками в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Нацбанк раскрыл три новых стандарта борьбы с кибермошенниками в Беларуси. Подробности озвучил заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров. Об этом сообщает БелТА.

Зампредседателя отметил, что по данным 2025 года видно увеличение случаев и объема кибермошенничества и значительный рост угроз, которые связаны с кибербезопасностью, атаками на банки Беларуси.

— Однозначно можно сказать, что с точки зрения банковской инфраструктуры никаких существенных угроз нет. Все атаки были отражены, банковская система функционирует стабильно, — отметил Александр Егоров.

Он уточнил, что в пресечении случаев кибермошенничества основная роль отводится именно белорусам. Егоров заметил: если граждане не будут бдительны, то какие бы системы не выстраивались, какие бы инструменты не применялись, если человек сам отдает деньги, то с подобным справиться сложно.

Заместитель председателя обратил внимание, что в 2026 году в части кибербезопасности намерены внедрить три новых стандарта, которые окажутся обязательными:

— В части борьбы с кибермошенничеством будет применяться ряд инструментов, в том числе антифрод-системы. Также мы плотно работаем вместе с банками и криптобиржами, чтобы минимизировать объем мошенничества.

Ранее Нацбанк заявил про почти 600 кибератак на финансовые организации Беларуси в 2025.

Тем временем Нацбанк сказал белорусам, на какой карте нельзя хранить значительную сумму денег.

Кроме того, карты крупных белорусских банков могут не работать пять часов из-за сбоя.