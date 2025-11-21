Главные новости к утру 21 ноября 2025 года

Автопортрет Фриды Кало «Сон (Кровать)» был продан 20 ноября на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке за рекордную для полотен женщин-художниц сумму — $54,6 млн. Предыдущий рекорд по сумме продажи был зарегистрирован в 2014 году — тогда на аукционе была продана картина американки Джорджии О’Кифф за $44,4 млн.