Главные новости к утру 21 ноября 2025 года

Последние новости за сегодня — 21 ноября 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 21 ноября 2025.

Президенту РФ доложили об освобождении Купянска

Источник: Пресс-служба Президента России

Президент России Владимир Путин посетил командный пункт группировки «Запад», где выслушал доклады об освобождении Купянска и ситуации на линии боестолкновения в зоне СВО. Глава государства попросил «сосредоточить внимание» на освобождении Константиновки и предоставить возможность сдаться в плен украинским военным.

Опубликован план по урегулированию конфликта на Украине

Представители Киева опубликовали план президента США Дональда Трампа по разрешению украинского кризиса. Документ включает 28 пунктов, часть которых посвящены безопасности и политическому статусу Украины. По данным Axios, США также предоставили Киеву еще один проект договора о безопасности по модели пятой статьи НАТО.

Зеленский прокомментировал мирный план США по Украине

Украинский президент Владимир Зеленский воздержался от резких оценок плана урегулирования конфликта с Россией, предложенного США. Он уточнил, что документ ему передал министр Сухопутных войск США Дэниэл Дрисколл. Зеленский добавил, что обсудить проект плана с американским лидером Дональдом Трампом в ближайшее время.

Черногория введет визовые ограничения для россиян

Источник: Denis Ismailaj/CC0

Премьер-министр Черногории Милойко Спайич объявил о планах о введении визовых правил для граждан России по образцу Евросоюза. Он объяснил это необходимостью согласования визовой политики республики с политикой ЕС. Еврокомиссия 6 ноября приняла решение об ограничении выдачи многократных виз россиянам.

Картину Фриды Кало продали за рекордную цену

Источник: AP 2024

Автопортрет Фриды Кало «Сон (Кровать)» был продан 20 ноября на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке за рекордную для полотен женщин-художниц сумму — $54,6 млн. Предыдущий рекорд по сумме продажи был зарегистрирован в 2014 году — тогда на аукционе была продана картина американки Джорджии О’Кифф за $44,4 млн.

