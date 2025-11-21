Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Омской области заплатит 55 тысяч рублей за 32 неоплаченных штрафа с камер

С автомобилиста взыскали долги за нарушение ПДД, накопленные за несколько лет.

Источник: Комсомольская правда

Мировой судья судебного участка № 25 в Полтавском районе Омской области взыскал с местного жителя 55 600 рублей за неуплату административных штрафов. Их выписали после фиксации нарушений ПДД видеокамерами. Автомобилист накопил 32 неоплаченных постановления. Об этом сообщила пресс-служба судов региона.

«Собственник автомобиля свою вину не признал и пояснил, что машиной управляло иное лицо, постановления по делам об административных правонарушениях, вынесенные Центром автоматической фиксации административных правонарушений, он не получал», — сообщили в судебных органах, добавив, что проверка установила: постановления водителю поступали через портал «Госуслуги».

Штраф были не оплачены в установленные законом сроки, решения не обжаловались. Все 32 постановления вступили в законную силу. В соответствии со статьей 2.6.1 КоАП РФ за нарушения ПДД, зафиксированные в автоматическом режиме, к ответственности привлекаются собственники транспортных средств независимо от того, кто управлял автомобилем в момент фиксации нарушения.

Ранее мы сообщили, что более 1,5 тысячи доз героина обнаружили у ранее судимой омички.