Житель Омской области заплатит 55 тысяч рублей за 32 неоплаченных штрафа с камер

Мировой судья судебного участка № 25 в Полтавском районе Омской области взыскал с местного жителя 55 600 рублей за неуплату административных штрафов. Их выписали после фиксации нарушений ПДД видеокамерами. Автомобилист накопил 32 неоплаченных постановления. Об этом сообщила пресс-служба судов региона.
«Собственник автомобиля свою вину не признал и пояснил, что машиной управляло иное лицо, постановления по делам об административных правонарушениях, вынесенные Центром автоматической фиксации административных правонарушений, он не получал», — сообщили в судебных органах, добавив, что проверка установила: постановления водителю поступали через портал «Госуслуги».
Штраф были не оплачены в установленные законом сроки, решения не обжаловались. Все 32 постановления вступили в законную силу. В соответствии со статьей 2.6.1 КоАП РФ за нарушения ПДД, зафиксированные в автоматическом режиме, к ответственности привлекаются собственники транспортных средств независимо от того, кто управлял автомобилем в момент фиксации нарушения.
