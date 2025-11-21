С начала года в Иркутской области произвели 828 миллионов штук куриных яиц. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства. Производство яиц в Приангарье в среднем в 1,5 раза превышает спрос. Поэтому товар поставляют в соседние регионы и отправляют на экспорт.
— Благодаря внедрению передовых технологий, модернизации птицефабрик, регион с профицитом обеспечивает себя яйцом, производя его ежегодно в количестве более миллиарда штук, — подчеркнула первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Марина Кожарина.
В прошлом году птицефабрики региона выпустили более миллиарда куриных яиц, что полностью покрыло потребности области и даже обеспечить 156% самообеспеченности. Благодаря этому Иркутская область заняла третье место в Сибирском федеральном округе и 13 по всей России по производству пищевых яиц.