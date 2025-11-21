С начала года в Иркутской области произвели 828 миллионов штук куриных яиц. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства. Производство яиц в Приангарье в среднем в 1,5 раза превышает спрос. Поэтому товар поставляют в соседние регионы и отправляют на экспорт.