33 часа в подгузнике ради уникального титула: как прошел конкурс «Самый ленивый человек»

Китаец стал «Самым ленивым человеком в мире», пролежав неподвижно 33 часа в подгузнике на необычном конкурсе. Мероприятие под названием «День лени» было организовано одним из брендов товаров для дома, сообщает издание The Sun.
Победитель установил рекорд, непрерывно пролежав на матрасе 33 часа и 35 минут. За это он получил не только символическую корону, но и денежный приз в размере 3000 юаней (около 33 тысяч рублей. — Прим.ред.).
Всего в странном соревновании приняли участие около 240 человек. Правила разрешали им пользоваться телефонами, читать книги, переворачиваться и даже заказывать еду. Однако садиться и вставать с матраса, в том числе для посещения туалета, было строго запрещено.
Многие участники подготовились основательно, принеся с собой одеяла, внешние аккумуляторы и еду. Некоторые, предвидя трудности, надели подгузники, чтобы не нарушать правила.
К 24-му часу соревнований из борьбы выбыло 186 человек. Организаторы отмечают, что мероприятие будет проводиться и в других городах Китая, популяризируя идеи «ничегонеделания».
Ранее «лежачий марафон» проходил в Черногории. Там среди участников разыграли не только звание самого ленивого человека, но и около 190 тысяч рублей.