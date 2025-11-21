В Уфе утвердили план новогодних мероприятий на 20 площадках

В Уфе утвердили план новогодних мероприятий с 20 площадками и ледовыми городками. Центральными площадками станут городки на площадях Ленина и Салавата Юлаева.
Старт новогодним мероприятиям дадут 25 декабря. В этот день на площади им. Ленина пройдет торжественное зажжение городской елки и откроется резиденция Деда Мороза.
Всего, как сообщают в мэрии, в районах Уфы организуют 20 праздничных площадок, 32 катка и 91 хоккейную коробку, а также 22 лыжные трассы. Для школьников проведут столичные елки 19 и 24 декабря, а 26 декабря состоится «Благотворительная елка».
Со второй декады декабря стартуют молодежные мероприятия: мастер-классы, конкурсы рисунков и более 70 тематических событий. Также пройдет традиционный фестиваль «Вьюговей», который в этом году отметит 20-летний юбилей.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Уфе новогодняя иллюминация насчитывает более 18 км гирлянд.