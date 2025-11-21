В Уфе утвердили план новогодних мероприятий на 20 площадках

Всего, как сообщают в мэрии, в районах Уфы организуют 20 праздничных площадок, 32 катка и 91 хоккейную коробку, а также 22 лыжные трассы. Для школьников проведут столичные елки 19 и 24 декабря, а 26 декабря состоится «Благотворительная елка».