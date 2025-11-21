Мошенники для хищений рассылают дипфейки чиновников, обещающих выплаты

Мошенники начали рассылать россиянам на электронную почту дипфейки федеральных чиновников, обещающих «дополнительные выплаты» и прибавку к зарплате. О новой схеме мошенничества предупредили в МВД РФ.
К полученному жертвой видео прилагается ссылка, при открытии которой на телефон загружается приложение. Через несколько минут потерпевшим звонит якобы финансовый консультант, который рассказывает о выплатах и предлагает инвестировать деньги под предлогом «госконтракта».
Жертву также убеждают взять кредит и перевести деньги на указанный аферистами счет для якобы увеличения суммы так называемых выплат.
Ранее в МВД объяснили, как отличить поддельные документы мошенников от настоящих.