Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники для хищений рассылают дипфейки чиновников, обещающих выплаты

К дипфейку прилагается ссылка на приложение.

Источник: Аргументы и факты

Мошенники начали рассылать россиянам на электронную почту дипфейки федеральных чиновников, обещающих «дополнительные выплаты» и прибавку к зарплате. О новой схеме мошенничества предупредили в МВД РФ.

К полученному жертвой видео прилагается ссылка, при открытии которой на телефон загружается приложение. Через несколько минут потерпевшим звонит якобы финансовый консультант, который рассказывает о выплатах и предлагает инвестировать деньги под предлогом «госконтракта».

Жертву также убеждают взять кредит и перевести деньги на указанный аферистами счет для якобы увеличения суммы так называемых выплат.

Ранее в МВД объяснили, как отличить поддельные документы мошенников от настоящих.