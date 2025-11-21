«Газпромнефть-СМ» представила комплексные решения для развития сельского хозяйства

«Газпромнефть — СМ» представила 40 современных моторных, трансмиссионных, гидравлических масел и антифризов, а также цифровые решения на 32-й Международной выставке сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции «ЮгАгро 2025». Выставка объединила более 600 участников и около 20 тысяч посетителей из разных регионов России и 14 стран мира.
Компания является традиционным поставщиком смазочных материалов для сельского хозяйства. Рецептуры смазочных материалов разрабатываются в собственном научно-исследовательском центре компании с использованием искусственного интеллекта, что позволяет создавать продукцию под любые запросы клиентов.
— Устойчивость аграрного сектора во многом зависит от надежности и долговечности машин и оборудования. Для обеспечения бесперебойной работы мы предоставляем предприятиям современные комплексные решения. Высококачественные смазочные материалы и цифровые сервисы позволяют повышать эффективность эксплуатации техники, увеличивать межсервисный интервал, минимизировать риски поломок, — отметил генеральный директор компании Анатолий Скоромец.