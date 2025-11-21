Ученые из ФРГ выявили 4 основных черты серийных убийц, опросив 45 маньяков

Исследователи из Университета Бамберга в Германии проанализировали заявления 45 серийных убийц, которые совершали преступления по сексуальным мотивам, и выявили 4 ключевые черты, свойственные маньякам, материал из PsyPost перевел aif.ru.
Уточняется, что это — яркие нарциссические черты: «грандиозное соперничество», «грандиозное восхищение», «уязвимая изоляция» и «уязвимая вражда».
По словам автора исследования Эвангелии Иоанниди, грандиозное соперничество определяется как обесценивание других и стремление к превосходству, грандиозное восхищение — характеризуется «саморекламой» и крайней потребностью в восхищении.
Уязвимая вражда включает в себя паранойю, агрессию и убеждение, что с человеком обращаются несправедливо, уязвимая изоляция — это уход из социальных ситуаций ради защиты хрупкой самооценки, подчеркнула Иоанниди.
«Этими преступниками движет не только эго или желание почувствовать власть. Да, многие проявляют грандиозные черты, но не менее важна уязвимость — гиперчувствительность и глубокое чувство обиды. Эти две стороны, работающие вместе, помогают объяснить, почему их насилие настолько личное и подпитывается контролем. Дело не в оправдании, а в понимании, что психология этих преступлений сложнее, чем обычно думают», — объяснила эксперт.
В рамках исследования ученые изучили более 1000 интервью 45 серийных убийц-мужчин, действовавших в период с 1960 по 2021 год, чьи убийства были преимущественно сексуально мотивированы.
Уязвимая вражда была обнаружена в 84% заявлений (38 случаев) — это делает её главной чертой среди ключевых аспектов. Уязвимая изоляция наблюдалась в 58% случаев (26 заявлений), грандиозное восхищение — в 76% (34 заявления), а грандиозное соперничество — в 71% (32 заявления).