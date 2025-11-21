Ученые из ФРГ выявили 4 основных черты серийных убийц, опросив 45 маньяков

«Этими преступниками движет не только эго или желание почувствовать власть. Да, многие проявляют грандиозные черты, но не менее важна уязвимость — гиперчувствительность и глубокое чувство обиды. Эти две стороны, работающие вместе, помогают объяснить, почему их насилие настолько личное и подпитывается контролем. Дело не в оправдании, а в понимании, что психология этих преступлений сложнее, чем обычно думают», — объяснила эксперт.