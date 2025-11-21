Совмин изменил правила принудительной эвакуации авто в Беларуси. Это следует из постановления белорусского правительства № 649. Документ опубликован на Национальном правовом портале.
Речь идет про эвакуацию транспортных средств, которые должны быть изъяты за долги по решениям судебных исполнителей. Перед изъятием указанных авто сотрудник Госавтоинспеции должен осмотреть транспортное средство, составить акт.
В том случае, если рядом нет собственника, то акт необходимо составлять в присутствии не менее двух совершеннолетних лиц, которые не заинтересованы в результатах осмотра. В постановлении сказано, что акт должен быть в четырех экземплярах. В частности, один остается у ГАИ, второй отправляется судебному исполнителю, третий — на штрафстоянку, а четвертый собственнику.
«Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2026 года», — сказано в документе.
