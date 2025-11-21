Ричмонд
Мэр вручил именные стипендии молодым ученым за лучшие разработки

Молодых ученых, аспирантов и студентов Иркутска по результатам заявок на стипендию наградил мэр города Руслан Болотов.

24

В этом году 10 вузов и научных организаций представили 45 заявок — лучших исследовательских работ молодых ученых (до 35 лет), соответствующих стратегическим приоритетам и направлениям, определенным Стратегией социально-экономического развития Иркутска на период до 2036 года. Стипендии получили трое ученых, семь аспирантов и 14 студентов.

— Каждый из вас достиг значительных успехов в инженерных науках, медицине, юриспруденции. Своим примером вы показываете, что областной центр — средоточие научной мысли, город возможностей. Мы искренне заинтересованы в том, чтобы ваши идеи и наработки получили продолжение, ведь они направлены на развитие Иркутска, — обратился к собравшимся Руслан Болотов.