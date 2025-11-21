Александр Беглов: Юные петербуржцы смогут отдохнуть в кубинском летнем лагере

Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил детский лагерь «Маравийас Де Ла Инфансия», известный как «Чудеса детства», расположенный в кубинском городе Варадеро. Лагерь станет местом отдыха для петербургских детей, приглашенных на Кубу президентом Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
— Мы благодарны нашим кубинским друзьям, которые относятся к нашим детям как к своим и предлагают юным петербуржцам самое лучшее, — рассказал Александр Беглов. Он также отметил значимость лагеря «Чудеса детства» для кубинцев, сравнив его с известным советским лагерем «Артек». Губернатор выразил благодарность кубинским друзьям за теплый прием и заботу о детях из Петербурга.
По приглашению Александра Беглова 50 кубинских выпускников и четверо сопровождающих посетили праздник выпускников «Алые паруса» в Петербурге. Первая группа из 35 школьников и трех сопровождающих прибыла в рамках проекта «Международная молодежная смена». Группу разместили в Государственном университете морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова. Вторая группа приняла участие в традиционной летней смене в загородном лагере «Зеркальный».
Президент Кубы Мигель Диас-Канель во время своего визита в Северную столицу в мае пригласил петербургских школьников посетить Кубу в ответном визите. Ответный визит запланирован на 2026 год.