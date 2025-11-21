Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Александр Беглов: Юные петербуржцы смогут отдохнуть в кубинском летнем лагере

Школьники из Петербурга отправятся в летний лагерь на Кубе в 2026 году.

Источник: Смольный

Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил детский лагерь «Маравийас Де Ла Инфансия», известный как «Чудеса детства», расположенный в кубинском городе Варадеро. Лагерь станет местом отдыха для петербургских детей, приглашенных на Кубу президентом Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

— Мы благодарны нашим кубинским друзьям, которые относятся к нашим детям как к своим и предлагают юным петербуржцам самое лучшее, — рассказал Александр Беглов. Он также отметил значимость лагеря «Чудеса детства» для кубинцев, сравнив его с известным советским лагерем «Артек». Губернатор выразил благодарность кубинским друзьям за теплый прием и заботу о детях из Петербурга.

По приглашению Александра Беглова 50 кубинских выпускников и четверо сопровождающих посетили праздник выпускников «Алые паруса» в Петербурге. Первая группа из 35 школьников и трех сопровождающих прибыла в рамках проекта «Международная молодежная смена». Группу разместили в Государственном университете морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова. Вторая группа приняла участие в традиционной летней смене в загородном лагере «Зеркальный».

Президент Кубы Мигель Диас-Канель во время своего визита в Северную столицу в мае пригласил петербургских школьников посетить Кубу в ответном визите. Ответный визит запланирован на 2026 год.

Узнать больше по теме
Александр Беглов: биография губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов работал в строительной отрасли, примерил на себя роль чиновника и в конце концов перешел в большую политику. Главное из биографии губернатора Санкт-Петербурга — в материале.
Читать дальше