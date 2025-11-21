Юрист Романова: Снять наличные можно на кассах магазинов, аптек и заправок

В России появилась возможность снимать наличные прямо на кассах магазинов, аптек и автозаправок. Об этом рассказала исполнительный директор юридической группы АИД Екатерина Романова.
Она отметила, что услуга регулируется федеральным законом «О национальной платежной системе», который позволяет банкам заключать договоры с торговыми точками для выдачи наличных при оплате товаров.
Романова пояснила, что клиент при покупке должен заранее сообщить кассиру о желании получить деньги. Кассир добавляет к стоимости покупки нужную сумму, и после ввода ПИН-кода наличные выдаются сразу. Отдельной строкой в чеке отображается операция «выдача наличных». Для процедуры не требуется паспорт или заявление, отметила эксперт.
Юрист также напомнила о лимитах: не более пяти тысяч рублей за одну операцию и до 30 тысяч рублей в месяц по одной карте, однако конкретные суммы и комиссии зависят от банка. В магазинах, работающих с тем же банком, снятие происходит обычно без комиссии, а при работе с другим банком может взиматься плата, аналогичная банкоматной, передает РИА Новости.
Ранее экономист и антикризисный менеджер Павел Кобяк прокомментировал меры, направленные против мошенничества с крупными переводами внутри Системы быстрых платежей. По его словам, нововведение может затронуть большинство россиян, которые регулярно совершают переводы по номерам телефонов.