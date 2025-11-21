Юрист Романова: Снять наличные можно на кассах магазинов, аптек и заправок

Юрист также напомнила о лимитах: не более пяти тысяч рублей за одну операцию и до 30 тысяч рублей в месяц по одной карте, однако конкретные суммы и комиссии зависят от банка. В магазинах, работающих с тем же банком, снятие происходит обычно без комиссии, а при работе с другим банком может взиматься плата, аналогичная банкоматной, передает РИА Новости.