Тем, кто обогревается электроэнергией, крупно не повезёт: Тысячи жителей Кишинева останутся без света — публикуем адреса

Публикуем список адресов, где запланированы отключения.
Ботаника:
Куза-Водэ, 18, 18/1, 20, 20/1, 20/2, 20/5, Дачия, 28/3, Траян, 3, 3/1, 3/2, 5, 5/3, 7/1, 7/2 — частично с 08:50 до 13:00.
Кэушень, 28, 32, 32/1, 32/2, 32/3, Чоричешть, 1−17, 4−14, 28, 28A, Д. Чугуряну, 1−11, 2−14, Ханул Морий, 38B, 42/1, Н. Титулеску, 33−37, 37/2, 39, 39A, 41, 41/1, 43/1, 47A, Пандурилор, 29−37, 40, 41−45, Пантелеймон Ерхан, 13−15, 16−26, Плаюлуй, 41−57, 52−68 — частично с 13:00 до 16:00.
Буюканы:
Алба-Юлия, 5, А. Маринеску, 1−11, 2−16, 16/1, 26A, Флорешть, 1−17, 6−20A, Инешть, 2, 4, 6, 6A, И. Л. Караджале, 29−33, 33A, 30−32, Перилор, 2B, Спикулуй, 104, 106, 108 10 — частично с 09:00 до 17:00.
Рышкановка:
Фечоарей, 25, Пажурий, 20, 28, 32,34, Зимбрулуй, 8, 10, 11 — частично с 09:20 до 16:00.
М. Костин, 13/1, 17/3, 19, 19/1, 21, 23, 25, Московский проспект, 12/2, Н. Димо, 21/3, 21/4, 23, 28/1 — частично с 09:20 до 16:00.
