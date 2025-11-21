Ричмонд
Эксперты регионального Фонда капремонта рассказали, зачем нужен паспорт объекта

Наличие паспорта объекта позволит проверить ход капитального ремонта многоквартирного дома.

Источник: Комсомольская правда

Перед началом капитального ремонта на здании МКД подрядная организация размещает паспорт объекта. В Фонде капремонта Ростовской области рассказали, для чего он нужен, какая информация там должна содержаться и что делать, если жильцы обнаружили дефекты.

Он необходим для информирования жителей о предстоящих работах, их сроках и контактных данных ответственных лиц. Паспорт объекта служит своеобразным «гидом» по капитальному ремонту, обеспечивая прозрачность процесса и возможность контроля со стороны жильцов.

Паспорт объекта содержит следующую информацию:

— Адрес и виды работ: указывает конкретный адрес дома, в котором проводится капитальный ремонт, и перечисляет виды работ, которые будут выполнены (например, замена кровли, ремонт фасада, замена инженерных систем).

— Актуальные сроки проведения работ: определяет период, в течение которого должен быть выполнен капитальный ремонт, с указанием даты начала и окончания работ.

— Контактные данные Заказчика (Фонда капремонта): предоставляет информацию для связи с Фондом капитального ремонта, который является заказчиком работ.

— Строительного контроля: указывает контактные данные организации, осуществляющей строительный контроль за качеством выполняемых работ и соответствием их проектной документации.

— Производителя работ (генеральной и субподрядной организации): указывает контактные данные подрядной организации, непосредственно выполняющей работы по капитальному ремонту, а также субподрядных организаций, привлекаемых для выполнения отдельных видов работ.

— Официальный сайт Фонда и социальные сети (могут быть указаны): предоставляет ссылки на официальные ресурсы, где можно получить — дополнительную информацию о программе капитального ремонта и ходе выполнения работ.

Наличие паспорта объекта позволяет жителям иметь полное представление о ходе, видах и сроках работ, а также обладать актуальной информацией для оперативной связи с ответственными лицами.

Важно отметить, что гарантия на выполненные работы по капитальному ремонту действует 5 лет. В течение этого срока при выявлении дефектов подрядная организация устранит их за свой счет.

Что делать, если Вы обнаружили дефекты после проведения капитального ремонта:

— Сфотографируйте дефект.

— Направьте обращение в свободной форме с фотографиями на почту Фонда: fondkrro@donland.ru

Специалисты Фонда организуют выезд для тщательной проверки состояния МКД. В случае, если дефект вызван некачественно проведенными работами — он будет устранен силами подрядной организации.

Важно: гарантия на капитальный ремонт не снимает с управляющей компании ответственности за поддержание общего имущества в надлежащем состоянии и проведение текущего ремонта.