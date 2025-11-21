Ричмонд
Глава Уфы проверил городскую инфраструктуру на велосипеде

Ратмир Мавлиев проинспектировал улицы города на двухколёсном транспорте.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу утром 21 ноября мэр Уфы Ратмир Мавлиев совершил рабочую поездку по городским улицам на велосипеде. Маршрут пролегал через район Зеленой рощи, где он лично оценил ход работ по благоустройству и организацию вывоза твёрдых бытовых отходов.

В своем телеграм-канале мэр отметил, что коммунальные службы выполняют свои обязанности в обычном режиме, и охарактеризовал ситуацию как штатную.

