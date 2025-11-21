Глава Уфы проверил городскую инфраструктуру на велосипеде

В пятницу утром 21 ноября мэр Уфы Ратмир Мавлиев совершил рабочую поездку по городским улицам на велосипеде. Маршрут пролегал через район Зеленой рощи, где он лично оценил ход работ по благоустройству и организацию вывоза твёрдых бытовых отходов.
В своем телеграм-канале мэр отметил, что коммунальные службы выполняют свои обязанности в обычном режиме, и охарактеризовал ситуацию как штатную.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.