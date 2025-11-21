Речные «пришельцы». Какие виды рыб появились в Дону

Самый массовый завоз белого амура и толстолобиков про­изо­шёл в 1970-е годы. Тогда же в реке появились серебряные караси, которых рыбаки называют «гибридами». А ещё случайно в бассейн нижнего Дона выпустили амурского чебака, и он тоже прижился на новом месте.