Речные «пришельцы». Какие виды рыб появились в Дону

Исследователи изучили состав фауны в реке Дон и выяснили интересные подробности появления там «чужих» видов. Река стала домом для множества незнакомцев, занесённых сюда искусственно или случайно.
Как изменилась экосистема реки и какие новые виды рыб в ней появились, узнал rostov.aif.ru.
Новые жители.
Учёные ведут наблюдение с 2003 года, практически ежедневно расставляя сети в одном из рукавов южного участка дельты Дона. Среди последних уловов оказались сразу 12 экзотичных видов, среди которых пиленгас, серебряный карась («гибрид»), карп, язь, щука, белый амур и толстолобик. Как оказалось, большинство из них прижились ещё полвека назад благодаря усилиям советских учёных.
«Ещё в 1960-х эти растительноядные рыбы Дальневосточного комплекса были завезены из бассейна реки Амур в создаваемые специально для рыборазведения рыбопитомники», — рассказал доцент кафедры зоологии Академии биологии и медицины ЮФУ Сергей Дудкин.
Самый массовый завоз белого амура и толстолобиков произошёл в 1970-е годы. Тогда же в реке появились серебряные караси, которых рыбаки называют «гибридами». А ещё случайно в бассейн нижнего Дона выпустили амурского чебака, и он тоже прижился на новом месте.
Другой «пришелец» — пиленгас, ставший главным объектом добычи рыбаков в Приазовье. Этот вид прекрасно внедрился в новые условия.
«Его акклиматизация в результате усилий учёных прошла весьма успешно. Сейчас это рыба — номер один в уловах всего Приазовья», — отметил специалист.
Все привезённые виды рыб легко адаптировались и живут в Дону уже более полувека. Хоть они и появились здесь искусственным способом, вряд ли кто-то из донских рыбаков посчитает их «чужаками».
Баланс экосистемы.
Но не всё так гладко. Отдельные гости, такие как солнечный окунь из Северной Америки, несут серьёзную угрозу местным видам. Этот маленький хищник активно размножается и уничтожает яйца и личинки местных рыб, способствуя снижению численности коренных обитателей акватории.
Однако нельзя утверждать однозначно, что появление новых видов негативно влияет на экосистему. Многие заносные виды приносят пользу, обеспечивая чистоту водоёмов. Например, толстолобик очищает воду во время цветения водорослей, а белый амур борется с избыточной водной растительностью.
«В Азовском море появляется много черноморских рыб. Это и морские собачки, морской ёрш, смарида, зеленушки, морской конёк, черноморские бычки, морской петух, тёмный горбыль — десятки “новых” видов. Некоторые из них могут непродолжительно появляться и в дельте Дона», — рассказал Сергей Дудкин.
Учёный подчёркивает, что современные условия привели реку к такому состоянию, что полноценное воспроизводство невозможно без специальных мер. Именно поэтому вселённые виды стали важным элементом устойчивого развития рек и прудов.
Таким образом, в реке Дон пока мирно уживаются и «аборигенные» виды, и новые обитатели. Дальнейшие исследования учёных позволяют надеяться, что такая система сможет гармонично развиваться дальше.