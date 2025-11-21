Ричмонд
В Казани определены места для 20 елочных базаров

Они будут расположены во всех районах города.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В Казани определены адреса, где жители города смогут приобрести живые новогодние деревья. В этом году для организации елочных базаров выделено 20 торговых точек, расположенных во всех районах города.

Торговля хвойными деревьями начнется с 1 декабря и продлится до конца месяца.

Хотя официальный старт продажи новогодних деревьев намечен на первые числа декабря, ожидается, что большинство торговых точек, уже укомплектованных товаром, начнут работу ближе к середине месяца.

Площадки будут расположены по следующим адресам:

Авиастроительный и Ново-Савиновский районы

  • ул. Академика Павлова, 1
  • пр. Ямашева, 92а
  • ул. Адоратского, 21, 33а
  • пересечение улиц Беломорской и Гудованцева

Вахитовский и Приволжский районы

  • пр. Победы, 56
  • ул. Р. Зорге, 57, 68, 70, 77
  • ул. Х. Мавлютова, 17
  • ул. В. Кулагина, 6
  • ул. Ю. Фучика, 49, 105 В
  • ул. Б. Шахиди, 24
  • ул. Чехова, 3/7

Кировский и Московский районы

  • ул. Декабристов, 114
  • ул. Краснококшайская, 150/2

Советский район

  • ул. Липатова, 7
  • ул. Закиева, 12
  • пересечение улиц Фучика и Ломжинской