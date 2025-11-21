В Казани определены места для 20 елочных базаров

В Казани определены адреса, где жители города смогут приобрести живые новогодние деревья. В этом году для организации елочных базаров выделено 20 торговых точек, расположенных во всех районах города.
Торговля хвойными деревьями начнется с 1 декабря и продлится до конца месяца.
Хотя официальный старт продажи новогодних деревьев намечен на первые числа декабря, ожидается, что большинство торговых точек, уже укомплектованных товаром, начнут работу ближе к середине месяца.
Площадки будут расположены по следующим адресам:
Авиастроительный и Ново-Савиновский районы
- ул. Академика Павлова, 1
- пр. Ямашева, 92а
- ул. Адоратского, 21, 33а
- пересечение улиц Беломорской и Гудованцева
Вахитовский и Приволжский районы
- пр. Победы, 56
- ул. Р. Зорге, 57, 68, 70, 77
- ул. Х. Мавлютова, 17
- ул. В. Кулагина, 6
- ул. Ю. Фучика, 49, 105 В
- ул. Б. Шахиди, 24
- ул. Чехова, 3/7
Кировский и Московский районы
- ул. Декабристов, 114
- ул. Краснококшайская, 150/2
Советский район
- ул. Липатова, 7
- ул. Закиева, 12
- пересечение улиц Фучика и Ломжинской