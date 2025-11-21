На Конгрессе молодых ученых представят модель квантовой суперпозиции

«Участниками юбилейного, пятого по счету Конгресса молодых ученых от Московского университета традиционно станут лучшие представители нового поколения его научных школ, настоящие лидеры исследовательских подразделений и даже целых научных направлений. Мы готовы делиться с коллегами нашими лучшими практиками организации научно-образовательного процесса, а также деятельности в рамках третьей миссии университета — служения стране. В год 270-летия МГУ будем особенно рады обмену опытом в сфере просветительской работы, популяризации науки и ее вклада в развитие общества, выполнения поставленных президентом национальных целей, решения стратегических задач, стоящих перед государством», — отметил Садовничий, чьи слова приводит пресс-служба университета.