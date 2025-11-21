На Конгрессе молодых ученых представят модель квантовой суперпозиции

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Принцип квантовой суперпозиции представят в виде экспоната на выставке V Конгресса молодых ученых (КМУ), который пройдет 26−28 ноября на федеральной территории Сириус. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.
Необычный объект станет частью экспозиции проекта «Наука 0+» — международного фестиваля, проходящего в России и за рубежом по инициативе ректора МГУ Виктора Садовничего. В этом году проект отмечает 20-летие, главной темой фестиваля определена «Твоя квантовая Вселенная», в соответствии с объявлением ООН 2025 года — Международным годом квантовой науки и технологий. На полях КМУ представители проекта расскажут о сложных физических явлениях с помощью наглядных примеров.
«Одним из экспонатов станет модель суперпозиции, которая демонстрирует фундаментальное свойство квантового мира, лежащее в основе квантовых вычислений и криптографии. Участники понаблюдают за процессом формирования суперпозиции, напоминающим гармонию музыкальных нот, и узнают, как это явление становится основой технологий будущего», — пояснили корреспонденту ТАСС в МГУ.
Участники конгресса также смогут узнать о спиновом состоянии, квантовой связанности и методах защиты информации. Интерактивная модель квантового запутывания расскажет о феномене, при котором связанные частицы продолжают влиять друг на друга вне зависимости от расстояния.
Московский государственный университет также представит на площадке конгресса «Научная гостиная» передовые разработки, среди которых — роботизированные системы, технологии многоуровневой защиты документов, а также ряд уникальных устройств и материалов для медицины.
«Участниками юбилейного, пятого по счету Конгресса молодых ученых от Московского университета традиционно станут лучшие представители нового поколения его научных школ, настоящие лидеры исследовательских подразделений и даже целых научных направлений. Мы готовы делиться с коллегами нашими лучшими практиками организации научно-образовательного процесса, а также деятельности в рамках третьей миссии университета — служения стране. В год 270-летия МГУ будем особенно рады обмену опытом в сфере просветительской работы, популяризации науки и ее вклада в развитие общества, выполнения поставленных президентом национальных целей, решения стратегических задач, стоящих перед государством», — отметил Садовничий, чьи слова приводит пресс-служба университета.
О конгрессе.
