Огромную свалку шин ликвидируют в Железнодорожном районе Екатеринбурга

Расходы на уборку около 100 тысяч старых шин взыщут с виновника образования свалки.

Источник: пресс-служба администрации Екатеринбурга

В уральской столице ликвидируют стихийную свалку отработанных шин, образовавшуюся на улице Чехова в Железнодорожного районе. Свалку выявили на территории свердловского филиала ОАО «РЖД». Как отметили в мэрии Екатеринбурга, по предварительной оценке, на площадке скопилось более 100 тысяч штук «старой резины».

«Владельцу участка направлено предписание о вывозе отходов в течение 30 дней, — сообщили в администрации. — Если он не сможет выполнить требование, следующим шагом станет подача судебного иска».

Расходы на уборку будут взысканы с виновника образования свалки.