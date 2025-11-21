Огромную свалку шин ликвидируют в Железнодорожном районе Екатеринбурга

В уральской столице ликвидируют стихийную свалку отработанных шин, образовавшуюся на улице Чехова в Железнодорожного районе. Свалку выявили на территории свердловского филиала ОАО «РЖД». Как отметили в мэрии Екатеринбурга, по предварительной оценке, на площадке скопилось более 100 тысяч штук «старой резины».