Огромную свалку шин ликвидируют в Железнодорожном районе Екатеринбурга

В уральской столице ликвидируют стихийную свалку отработанных шин, образовавшуюся на улице Чехова в Железнодорожного районе. Свалку выявили на территории свердловского филиала ОАО «РЖД». Как отметили в мэрии Екатеринбурга, по предварительной оценке, на площадке скопилось более 100 тысяч штук «старой резины».
«Владельцу участка направлено предписание о вывозе отходов в течение 30 дней, — сообщили в администрации. — Если он не сможет выполнить требование, следующим шагом станет подача судебного иска».
Расходы на уборку будут взысканы с виновника образования свалки.