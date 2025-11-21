В Беларуси подходы планируют изменить к тем, кто не платит за коммуналку. Подробности сообщили в эфире телеканала СТВ.
Генеральный директор организации «Минское городское жилищное хозяйство» Марина Толстик отметила:
— За анализируемый период, за месяц, в сравнении сентябрь-октябрь, мы видим снижение задолженности, так как те люди, которые оплачивают месяц, два, три, статистика показала большое снижение оплат, то есть люди стали оплачивать своевременно.
В эфире обратили внимание, что также решается и вопрос так называемых «безнадежных» задолженностей. Речь идет про тех белорусов, которые не оплачивают ЖКУ более полугода. Для решения указанной задачи в профильное ведомство было внесено предложение о корректировке законодательства.
Вместе с тем в Минске за десять месяцев 2025 года собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги составила 99,9%. Это довольно высокий показатель. Что касается задолженности среди юридических лиц, то она снизилась почти на три миллиона рублей.
«И сегодня перед коммунальными службами стоит задача достичь стопроцентного показателя собираемости платежей», — отметили в эфире СТВ.
