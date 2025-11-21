В деле об убийстве Талькова появилась важная деталь: о чем говорят результаты психиатрической экспертизы

Судебные психиатры признали Валерия Шляфмана, осужденного за убийство музыканта Игоря Талькова, полностью вменяемым. Согласно заключению комплексной экспертизы, у следствия не возникло оснований сомневаться в его психическом здоровье. Эти данные предоставило РИА Новости, ознакомившись с материалами дела.
В документах указано, что Шляфман еще в 1992 году покинул Россию и сейчас находится в Израиле. В январе 2022 года суд в России заочно арестовал подсудимого. На данный момент он продолжает оставаться в международном розыске.
Суд установил, что трагический инцидент произошел 6 октября 1991 года в питерском Дворце спорта «Юбилейный». Конфликт между Шляфманом и концертным директором Азизы Игорем Малаховым разгорелся из-за порядка выступлений артистов.
В ходе ссоры Шляфман попытался застрелить Малахова, но тот сумел увернуться. Пуля попала в Игоря Талькова, который также участвовал в конфликте, и стала для него смертельной. Эти выводы следствия полностью подтверждаются заключениями судебных экспертов.
Ранее суд заочно приговорил Валерия Шляфмана к 13 годам колонии общего режима. Его признали виновным в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах и в покушении на убийство.