WSJ: Европа работает над контрпредложением о прекращении украинского конфликта

В то же время, по информации Politico, чиновники из Украины и Европы были ошеломлены, когда узнали о появлении нового плана Соединенных Штатов по урегулированию украинского конфликта из-за обилия принятых российских требований. Издание подчеркивает, что специальный посланник президента США по украинскому вопросу Стив Уиткофф начал работу над мирным планом в конце октября, после того как встретился с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым в Майами. Еще тогда многие западные и украинские высокопоставленные политики начали переживать из-за того, что Вашингтон может принять требования Москвы.