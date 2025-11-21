Европейские лидеры начали разработку своего плана по урегулированию конфликта на Украине, и Брюссель планирует в ближайшие дни представить его Киеву. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
В публикации отмечается, что европейские лидеры занимаются созданием собственного контрпредложения о прекращении конфликта на альтернативных условиях и стараются убедить Украину поддержать этот план, поскольку он разрабатывается с учетом более выгодных для Киева условий.
— Европа надеется подготовить план в течение нескольких дней, но Киев пока не взял на себя обязательство присоединиться к нему, — говорится в материале.
Несмотря на то что официальных заявлений от Белого дома пока не было, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* опубликовал полный перечень пунктов мирного плана США по Украине. В списке — подтверждение суверенитета, а также гарантии безопасности от Вашингтона в ответ на уступки России. Также подробности инициатив Вашингтона раскрыли СМИ. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».
В то же время, по информации Politico, чиновники из Украины и Европы были ошеломлены, когда узнали о появлении нового плана Соединенных Штатов по урегулированию украинского конфликта из-за обилия принятых российских требований. Издание подчеркивает, что специальный посланник президента США по украинскому вопросу Стив Уиткофф начал работу над мирным планом в конце октября, после того как встретился с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым в Майами. Еще тогда многие западные и украинские высокопоставленные политики начали переживать из-за того, что Вашингтон может принять требования Москвы.