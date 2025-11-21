Власти Калининграда снова отменили праздничный салют в новогоднюю ночь. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на администрацию города.
«В эту новогоднюю ночь салюта в Калининграде не будет вновь. Фейерверки в городе не запускают уже несколько лет, ещё до пандемии Covid-19», — отметила собеседница агентства.
Основной площадкой для новогодних гуляний калининградцев станет ярмарка на острове Канта. Мероприятие проведут с 25 декабря до 11 января.
Власти Калининграда несколько лет подряд не устраивают массовых гуляний на площади Победы в новогоднюю ночь. В 2023 году глава городской администрации Елена Дятлова объясняла решение тем, что «мы все живём в условиях СВО».