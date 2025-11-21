Ричмонд
«Минсктранс» предупредил о задержках общественного транспорта до 25 минут

«Минсктранс» сказал минчанам о задержках общественного транспорта.

Источник: Комсомольская правда

«Минсктранс» предупредил о задержках общественного транспорта до 25 минут. Подробности обнародовали в пресс-службе «Минсктранса».

В организации отметили, что 21 ноября, в пятницу, по причине скопления транспортных средств на проспекте Независимости (станция метро «Уручье») движение общественного транспорта осуществляется с нарушением графика. И уточнили, что задержка составляет до 25 минут.

Тем временем в Минске движение на одной из улиц закрыли на пять лет.

Ранее «Минсктранс» объявил о рейсах в Вильнюс, Ригу и Каунас после открытия границы с Литвой.

Кстати, в Беларуси подходы планируют изменить к тем, кто не платит за коммуналку.