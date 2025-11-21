«Минсктранс» предупредил о задержках общественного транспорта до 25 минут. Подробности обнародовали в пресс-службе «Минсктранса».
В организации отметили, что 21 ноября, в пятницу, по причине скопления транспортных средств на проспекте Независимости (станция метро «Уручье») движение общественного транспорта осуществляется с нарушением графика. И уточнили, что задержка составляет до 25 минут.
