Победительницей конкурса «Мисс Вселенная» стала мексиканка Фатима Бош

Победительницей финала 74-го конкурса красоты «Мисс Вселенная», который состоялся в пятницу в Бангкоке, стала мексиканская участница Фатима Бош Фернандес. Второе место заняла представительница Таиланда Вина Павина Сингх. Победительниц объявил ведущий официальной прямой трансляции конкурса.
Третье место досталось участнице из Венесуэлы Стефани Адриане Абасали Нассер. Российская конкурсантка Анастасия Венза также оказалась среди 30 финалисток.
Финал «Мисс Вселенной» проходил в Центре выставок и конгрессов IMPACT в Бангкоке с 8:00 до 11:00 по местному времени в пятницу, 21 ноября.
Конкурс не обошли стороной скандалы и необычные ситуации. Например, во время одной из проходок мисс Норвегия Леонора Лисглимт-Редланд вышла на подиум в костюме гигантского норвежского лосося. Сообщается, что так девушка отдала дань уважения богатому морскому наследию своей страны и стала звездой социальных сетей.
До этого Мисс Ямайка Габриэль Генри упала со сцены во время предварительного дефиле на конкурсе «Мисс Вселенная — 2025». Она не смогла подняться. К девушке на помощь пришли врачи, которые унесли ее с подиума на носилках.
«Вечерняя Москва» пообщалась с участницей из России Анастасией Вензой и узнала подробности других скандалов, из-за которых конкурс чуть не оказался на грани срыва.