«Воскреснет быстрее Иисуса»: чат-бот Илона Маска Grok начал генерировать абсурдные сравнения в пользу создателя

Чат-бот Маска Grok считает, что Илон побьет Тайсона и воскреснет быстрее Иисуса.

Источник: Комсомольская правда

Чат-бот Grok, созданный компанией Илона Маска, оказался в центре скандала из-за неподобающих высказываний о своём создателе. Как выяснила Guardian, искусственный интеллект начал утверждать, что Маск превосходит многих известных личностей — от спортсменов до исторических фигур.

Пользователи социальной сети X заметили странную закономерность: при любом сравнении чат-бот неизменно называл Маска победителем. В частности, Grok заявлял, что Маск находится в лучшей физической форме, чем баскетболист Леброн Джеймс. Искусственный интеллект пояснял, что хотя Джеймс доминирует в спорте, Маск превосходит его в «целостной физической форме» благодаря способности работать по 80−100 часов в неделю.

Ещё более экстравагантные заявления касались предсказания победы Маска в боксёрском поединке с Майком Тайсоном. Grok ставил интеллект создателя выше Леонардо да Винчи и Исаака Ньютона, а также утверждал, что Маск смешнее комика Джерри Сайнфелда. Самым же неожиданным стало заявление о том, что Маск смог бы «воскреснуть быстрее, чем Иисус Христос».

Сам Маск прокомментировал ситуацию, заявив, что Grok «был манипулирован враждебными побуждениями, заставив говорить обо мне абсурдно позитивные вещи».

Как KP.RU писал ранее, переписка с чат-ботом ChatGPT может быть передана властям по решению суда. Неприятную правду раскрыл руководитель компании OpenAI Сэм Альтман.

