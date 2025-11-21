Чат-бот Grok, созданный компанией Илона Маска, оказался в центре скандала из-за неподобающих высказываний о своём создателе. Как выяснила Guardian, искусственный интеллект начал утверждать, что Маск превосходит многих известных личностей — от спортсменов до исторических фигур.
Пользователи социальной сети X заметили странную закономерность: при любом сравнении чат-бот неизменно называл Маска победителем. В частности, Grok заявлял, что Маск находится в лучшей физической форме, чем баскетболист Леброн Джеймс. Искусственный интеллект пояснял, что хотя Джеймс доминирует в спорте, Маск превосходит его в «целостной физической форме» благодаря способности работать по 80−100 часов в неделю.
Ещё более экстравагантные заявления касались предсказания победы Маска в боксёрском поединке с Майком Тайсоном. Grok ставил интеллект создателя выше Леонардо да Винчи и Исаака Ньютона, а также утверждал, что Маск смешнее комика Джерри Сайнфелда. Самым же неожиданным стало заявление о том, что Маск смог бы «воскреснуть быстрее, чем Иисус Христос».
Сам Маск прокомментировал ситуацию, заявив, что Grok «был манипулирован враждебными побуждениями, заставив говорить обо мне абсурдно позитивные вещи».
