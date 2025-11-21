«Воскреснет быстрее Иисуса»: чат-бот Илона Маска Grok начал генерировать абсурдные сравнения в пользу создателя

Ещё более экстравагантные заявления касались предсказания победы Маска в боксёрском поединке с Майком Тайсоном. Grok ставил интеллект создателя выше Леонардо да Винчи и Исаака Ньютона, а также утверждал, что Маск смешнее комика Джерри Сайнфелда. Самым же неожиданным стало заявление о том, что Маск смог бы «воскреснуть быстрее, чем Иисус Христос».