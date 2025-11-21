Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

49% работающих жителей Иркутска ждут тринадцатую зарплату

22% опрошенных хотят отправиться в отпуск на годовую премию.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

49% работающих жителей Иркутска ждут тринадцатую зарплату или годовую премию. Такие данные следуют из опроса сервиса по поиску работы SuperJob. В то же время, для 42% опрошенных перспектива получения бонуса за работу остается маловероятной.

— Мужчины больше женщин надеятся на премию. Возраст также играет роль: молодежь до 35 лет демонстрирует самый высокий уровень оптимизма, среди респондентов старше 45 лет этот показатель снижается до 39%. Те, кто имеют высшее образование, чаще рассчитывают на премию (59%), чем сотрудники со средним профессиональным, — уточнили в пресс-службе сервиса.

22% опрошенных хотят отправиться в отпуск на 13-ю зарплату. Почти столько же планируют закрыть кредитs. На нужды семьи потратят деньги 10% респондентов. Остальные же распределят свои премии на сбережения, на подарки, на обучение и на медицинские услуги.