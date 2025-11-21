49% работающих жителей Иркутска ждут тринадцатую зарплату

— Мужчины больше женщин надеятся на премию. Возраст также играет роль: молодежь до 35 лет демонстрирует самый высокий уровень оптимизма, среди респондентов старше 45 лет этот показатель снижается до 39%. Те, кто имеют высшее образование, чаще рассчитывают на премию (59%), чем сотрудники со средним профессиональным, — уточнили в пресс-службе сервиса.