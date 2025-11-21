Ученый Трич раскрыл тайну необычного артефакта из гробницы Тутанхамона

Египтолог из Йельского университета Майк Трич выяснил, к какому предмету раньше относился необычный фрагмент, похожий на осколок керамической чаши, найденный в гробнице Тутанхамона в конце 1800-х годов, материал из Daily Mail перевел aif.ru.
Уточняется, что артефакт обозначается среди ученых как ЕСМ 1887. Согласно анализу, он изготовлен из песка, кремния или дробленной кварцевой гальки, которые укладывались в форму, а затем глазуровались. Кроме того, в нем обнаружены несколько дыр.
По словам Трича, вероятнее всего, фрагмент относился к ожерелью в виде широкого воротника. Такими «символами» фараон награждал высокопоставленных чиновников, они якобы способствовали «укреплению верности» приближенных. Кроме того, их могли использовать в ритуальных целях.
Трич добавил, что такие «ошейники», вероятно, раздавали на элитных банкетах, такая награда служила знаком королевского одобрения, укрепляя строгую социальную иерархию Египта.
«В символическом значении широкие ошейники могут выполнять культовую функцию. Текстуальный облик широких воротников указывает на их назначение для возвышения и иногда обожествления носителя», — отметил ученый.
Автор материала подчеркивает, что пока исследование Трича не прошло рецензирование.
