Джигурда раскрыл гонорар за участие в шоу «Звезды под капельницей»

Балерина Анастасия Волочкова также приняла участие в реалити «Звезды под капельницей» на канале «Пятница!». Однако выяснилось, что она не знала точного формата шоу до съемок. По ее словам, ей сообщили, что проект называется «Феникс» и подразумевает месяц проживания в закрытом доме с участниками. При этом Волочкова поцеловала 29-летнего блогера Рому Желудя в шоу «Звезды под капельницей».