Джигурда раскрыл гонорар за участие в шоу «Звезды под капельницей»

Актер и певец Никита Джигурда в личном блоге ответил на критику коллег Стаса Садальского и Оскара Кучеры за участие в шоу «Звезды под капельницей». Он заверил, что не имеет проблем с алкоголем, и пояснил, что эпатировал и выпил в проекте ради гонорара.
По мнению Джигурды, Садальский и Кучера сами бы согласились на участие, узнав сумму оплаты.
— Я получил сумму, которая эквивалентна 20 годам выплаты пенсии. Пенсию за 20 лет мне заплатили одноразово за участие. И за определенные действия, чтобы я напился, покуролесил. Мог бы заработать еще больше, если бы устроил скандал с Настей Волочковой, — поделился актер.
Балерина Анастасия Волочкова также приняла участие в реалити «Звезды под капельницей» на канале «Пятница!». Однако выяснилось, что она не знала точного формата шоу до съемок. По ее словам, ей сообщили, что проект называется «Феникс» и подразумевает месяц проживания в закрытом доме с участниками. При этом Волочкова поцеловала 29-летнего блогера Рому Желудя в шоу «Звезды под капельницей».